مستقبل إسكندرية يتوج بلقب كأس مصر للكرة السباعية

ياسر رشاد - القاهرة - نظم الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بطولة كأس مصر لكرة القدم السباعية كأخر بطولة في هذا الموسم للاتحاد.

وأقيمت البطولة اليوم السبت الموافق 20/4/2024 في ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، بمشاركة 4 أندية وهي: مستقبل اسكندرية بطل الدوري لهذا العام، نادي بهتيم، نادي المصري القاهري، نادي الإرادة باوسيم حامل اللقب.

ونجح نادي مستقبل اسكندريه التتويج باللقب للمرة الثانية بعد أن أحرز بطولة الدوري لهذا العام ، بينما حصل نادي الإرادة باوسيم على المركز الثاني وفي المركز الثالث المصري القاهري.

وحصد لقب أحسن لاعب محمد فؤاد من فريق الإرادة وهداف البطولة أحمد رجب من المصري القاهري.

وحدد الاتحاد جوائز الفرق الفائزة بالبطولة، فالفريق الفائز بالبطولة حصل على كأس البطولة، بالإضافة إلى كأس أفضل لاعب، وتعتبر هذه البطولة الأخيرة في مسابقات كرة القدم بعد انتهاء بطولة الدوري بفوز مستقبل اسكندرية في الدوري الذي أقيم في المدينة الشبابية بالإسكندرية، وفوز نادي الإرادة باوسيم بكأس السوبر التي أقيمت في بورسعيد.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، أنه سعيد بما يحققه الاتحاد من إنجازات في الفترة الأخيرة د، ومن أهمها انتظام البطولات في مواعيدها

وأضاف آدم في تصريحاته أن بطولة كأس مصر منحت الجهاز الفني للمنتخب في الاستقرار بشكل كبير للغاية على قائمة المنتخب في الفترة المقبلة.

وفي النهاية حرص أحمد آدم على تسليم درع الاتحاد المصري للسلة الدماغي إلى المدير التنفيذي لنادي النصر لاستضافتهم بطولة الكأس