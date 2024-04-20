نجم الزمالك السابق: هذه نصيحتي للاعبي الأبيض أمام دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن مباراة دريمز الغاني مهمة للغاية بالنسبة للقلعة البيضاء.

أضاف الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "يجب أن يكون جوميز حديثه مع لاعبي الزمالك بأن يسعوا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لكي تساعدنا في لقاء الإياب ويجب أن نبني على مباراة القمة".

وتابع : "الزمالك يجب أن يسعى إلى حسم التأهل أمام دريمز من مباراة الذهاب في القاهرة، وأنصح اللاعبين أن يتخلصوا من نشوة الانتصار أمام الأهلي ويركزوا فقط في لقاء الفريق الغاني".

ويلتقي الزمالك مع دريمز غدا الأحد في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.