الخواجة: هذه نصيحتي للاعبي الزمالك أمام دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن مباراة دريمز الغاني مهمة للغاية بالنسبة للقلعة البيضاء وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "يجب أن يكون جوميز حديثه مع لاعبي الزمالك بأن يسعوا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لكي تساعدنا في لقاء الإياب ويجب أن نبني على مباراة القمة".

وأضاف: "الزمالك يجب أن يسعى إلى حسم التأهل أمام دريمز من مباراة الذهاب في القاهرة، وأنصح اللاعبين أن يتخلصوا من نشوة الانتصار أمام الأهلي ويركزوا فقط في لقاء الفريق الغاني".