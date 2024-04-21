لوي وائل لاعب المقاولون : فقدت الوعي لمدة ٤٠ دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لوي وائل لاعب فريق المقاولون العرب عن تفاصيل إصابته في لقاء بلدية المحلة بالأمس ببطولة الدوري.

وقال لوي وائل في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الاحد ، "فقدت الوعي لمدة ٤٠ دقيقة ولم أستفيق إلا في العناية المركزة".

وتابع :"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة كانا على تواصل مستمر معي وأشكرهم بشدة".

وأكمل :"تعرضت لارتجاج في المخ وهو السبب فيما حدث".

وواصل :"نبذل قصارى جهدنا لتحسين وضعية المقاولون في جدول الترتيب".

وأضاف :"حصلت على راحة لمدة ٥ أيام وبعدها سأجري فحوصات طبية جديدة"