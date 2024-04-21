لوي وائل لاعب المقاولون : فقدت الوعي لمدة ٤٠ دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لوي وائل لاعب فريق المقاولون العرب عن تفاصيل إصابته في لقاء بلدية المحلة بالأمس ببطولة الدوري.
وقال لوي وائل في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الاحد ، "فقدت الوعي لمدة ٤٠ دقيقة ولم أستفيق إلا في العناية المركزة".
وتابع :"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة كانا على تواصل مستمر معي وأشكرهم بشدة".
وأكمل :"تعرضت لارتجاج في المخ وهو السبب فيما حدث".
وواصل :"نبذل قصارى جهدنا لتحسين وضعية المقاولون في جدول الترتيب".
وأضاف :"حصلت على راحة لمدة ٥ أيام وبعدها سأجري فحوصات طبية جديدة"