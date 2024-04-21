التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، على موعد الليلة مع ديربي الدوري الإسباني الذى يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإسباني.



التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو هيرنانديز، أنطونيو روديجير ولوكاس فاسكيز.

وسط الميدان: توني كروس، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي.

يقود الهجوم: رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جول كوندي وباو كوبارسي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا دياز.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بمسابقة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بينما برشلونة يحل وصيفا بفارق 8 نقاط.

وتأهل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد إقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين ذهابا في مدريد بنتيجة 3-3 وإيابا في مانشستر 1-1.

وتعرض برشلونة للخسارة أمام باريس سان جيرمان 1-4 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة التي كان يأمل بالتتويج بها.

ويحتاج برشلونة إلى حسم كلاسيكو الدوري الإسباني لصالحه بهدف تقليص الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط في حين أن الفوز للريال يعني اقترابه بشكل كبير من اللقب بتوسيع الفارق إلى 11 نقطة.

وتفوق نادي ريال مدريد في آخر 5 مواجهات، إذ فاز في 3 مباريات مقابل فوزين لمنافسه برشلونة.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في الدور الأول للدوري الإسباني.

وتقابل ريال مدريد وبرشلونة في 187 مواجهة ثنائية ببطولة الدوري الإسباني انتصر برشلونة في 74 مباراة وفاز ريال مدريد في 78 مباراة فيما كان التعادل من نصيب 35 مرة مواجهة بين الفريقين.



تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



تنقل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وبي إن سبورتس (4K HDR).