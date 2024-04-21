موقع التسجيل للحصول على بطاقة الشفاء الافتراضية e-chifa .. الرابط والخطوات

أعلن السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن الإطلاق الرسمي لبطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa” وذلك في إطار مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، وتستهدف هذه البطاقة الجديدة فئة الطلبة الجامعيين، وتأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزام رقم 25 الخاص بالتحول الرقمي والالتزام رقم 42 الذي يتضمن تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي، لذلك ننشر لكم رابط طلب بطاقة الشفاء الافتراضية e-chifa وخطوات الحصول عليها.

التسجيل في بطاقة الشفاء الافتراضية e-chifa

تعتبر بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa” خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع الضمان الاجتماعي الجزائري، وتوفير خدمات أفضل وأسرع للمواطنين، للحصول على بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa”، يمكن للطلبة الجامعيين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع (فضاء الهناء) الرسمي أو قم بتحميل تطبيق “الهناء” على الهاتف الذكي.

إنشاء حساب جديد على التطبيق.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

رفع نسخة من بطاقة التعريف الوطني الجامعي.

التقاط صورة شخصية.

إرسال الطلب والانتظار حتى تتم الموافقة عليه.

وبمجرد الموافقة على الطلب، سيتمكن الطالب من الحصول على بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa” على هاتفه الذكي.

مزايا بطاقة الشفاء الافتراضية e-chifa

تهدف البطاقة الافتراضية “e-chifa” إلى: