يورجن كلوب: مانشستر سيتي سيفوز في مباراته المؤجلة.. ولعبنا لمدة 80 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن منافسه على لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، لديه القدرة على تحقيق الفوز في مباراته المؤجلة بالدوري.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز، على حساب نظيره فولهام، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "BBC" عقب نهاية المباراة: "نجحنا في تقديم 80 دقيقة جيدة أمام فولهام، ولكن الدقائق العشر الأخيرة في الشوط الأول بالمباراة لم تعجبني، على عكس الشوط الثاني الذي قدمنا خلاله تقديم أداء مميز".

وأضاف: "لعبنا بطريقة رائعة اليوم وتمكنا من صناعة الكثير من الفرص، وأيضاً سجلنا بعض الأهداف، ونجحنا في اللعب بشكل جيد في اللحظات المهمة، خاصة وأن فولهام دائماً يسبب لنا الكثير من الصعاب في لقاءاتنا أمامه".

واختتم: "يجب علينا الفوز في المباريات المتبقية لنستمر في المنافسة على اللقب، ومانشستر سيتي سيفوز في مباراته المؤجلة بكل تأكيد".

ورفع فريق ليفربول الإنجليزي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فولهام عند النقطة 42 في المركز الثاني عشر بالمسابقة.