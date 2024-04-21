شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتبرع بـ100 ألف جنيه وإيرادات حفل لحل الأزمة المالية لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان عمر كمال التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لحل الأزمة المالية التي يعانى منها منتخب السويس الذى ينافس حاليا بدورى القسم الثانى ب .

ونجح السويس في الصعود لدورى المحترفين بعدما فرض التعادل السلبى في اللقاء الماضى خارج ملعبه أمام العبور بملعب الأخير ليتصدر المجموعة الرابعة ، وعمت الفرحة أركان المحافظة ليشاهد ابن السويس عمر كمال كافة الفيديوهات التي جاءت على السوشيال ميديا ليقرر إقامة حفلة خاصة داخل النادى يخصص إيرادها لصالح النادى ، على أن تكون بعد اللقاء الفاصل أمام كهرباء الإسماعيلية .

في الوقت نفسه قرر الفنان التبرع بـ100 ألف جنيه من جيبه الخاص لصالح خزينة النادى كإعانة فورية للنادى لحل جزء من أزماته المادية .



ويواجه منتخب السويس نظيره كهرباء الإسماعيلية في التاسع من مايو المقبل في لقاء فاصل يصعد الفائز فيه للدورة الرباعية التي تحدد الفريق الثالث الصاعد لدورى الأضواء بصحبة صاحبى المركزين الأول والثانى بدورى المحترفين والتي حسم فيها بتروجت المركز الأول وصعد رسميا للممتاز .