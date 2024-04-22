باريس سان جيرمان يتصدر التريند بعد تكريم لاعبه ماركينيوس ومنحه جائزة ذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - باريس سان جيرمان.. تصدر نادي باريس سان جيرمان محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب فوزه بأربعة أهداف مقابل واحد على ضيفه أولمبيك ليون رغم غياب كيليان مبابي.

كما كرم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق على هامش مواجهة أولمبيك ليون مساء أمس الأحد في الدوري.

تكريمًا لماركينيوس.. جائزة ذهبية على شكل برج إيفيل

ووفق لـ "روسيا اليوم"، فقد احتفل النادي الفرنسي بالفوز على ليون بنتيجة 4-1 في الجولة 30 بتكريم لاعبه البرازيلي ماركينيوس كأكثر اللاعبين تمثيلا للفريق في تاريخ النادي، ومنحه جائزة ذهبية على شكل برج إيفل أسفله كرة قدم تحمل الرقم 436 الذي يرمز لعدد مبارياته مع الفريق.

ووجه المدافع البرازيلي " ماركينيوس" رسالة شكر وتقدير للجماهير الفرنسية الحاضرة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، معبرا عن فخره بمشواره مع النادي.

ويلعب ماركينيوس البالغ من العمر 29 عاما في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2013 عندما انتقل من صفوف إيه إس روما الإيطالي، وكان قد أكد في وقت سابق أنه يخطط للاعتزال بقميص "بي إس جي".

وفي سياق متصل بعد فوز باريس سان جيرمان أمس رفع رصيده إلى 66 نقطة من 29 مباراة متقدماً بفارق 11 نقطة على موناكو، وتراجع بريست إلى المركز الثالث وله 53 نقطة من 30 مباراة.

وبقي ليون في المركز الثامن برصيد 41 نقطة من 29 مباراة متقدماً بنقطة واحدة على أولمبيك مرسيليا الذي خاض 29 مباراة وتعادل 2-2 مع مضيفه تولوز.