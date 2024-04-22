تعرّف على مباريات نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الاثنين منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي.

وتأتي مباريات المربع الذهبي على النحو الآتي:

• السجون الكيني X مولودية بوسالم التونسي (5 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الأهلي X النصر الليبي (8 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

وتقام مباريات بين الفرق الأخرى لتحديد المراكز

مباريات تحديد المراكز من 19 إلى 20:

• الأسمنت الإثيوبي X جارد الكونغولي (4 عصرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 18:

• جسجارا الرواندي X روكينزو البوروندي (6 مساء - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المراكز من 13 إلى 16:

• إسبوار الكونغولي X جامعة ولڤز الزيمبابوي (10 صباحا - صالة الشهداء).

• انجز الإيفواري X جرين بافالوز الزامبي (12 ظهرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 12:

• العدالة الكيني X وداد تلمسان الجزائري (11 صباحا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الفتح المغربي X جرين تيم الكونغولي (1 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المراكز من 8 إلى 5:

• الشرطة الرواندي X دوالا الكاميروني (2 ظهرا - صالة الشهداء).

• هيئة المواني الكيني X أمل البيليدة الجزائري (3 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

