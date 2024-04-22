ثلاثي الإنقاذ.. القشة التي يتعلق بها الزمالك أمام دريمز بالإياب

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش جماهير نادي الزمالك حالة من القلق في الساعات الأخيرة، بعدما بات الفريق في مهب توديع بطولة كأس الكونفدرالية، عقب تعادله سلبيًا علي ستاد القاهرة أمام دريمز الغاني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وينتظر الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، لخوض لقاء العودة مع دريمز يوم الأحد القادم، الموافق 28 أبريل الجاري في غانا لحسم بطاقة التأهل للنهائي.

عودة الإصابات كلمة السر في ريمونتادا الزمالك

يُعلق البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، كل آماله في حسم لقاء العودة إلى استعادة نجومه المصابين، وخوض مباراة الإياب، وذلك بسبب كثرة الغيابات التي عانى منها في مباراة الأمس.

ويأتي على رأس اللاعبين المنتظر عودتهم لحمل طموحات الفريق بالتأهل، هو النجم أحمد مصطفى زيزو، والذي هو بمثابة الفارس الذي يحمل السهم في شعار النادي لدى جماهير القلعة البيضاء.

كما يوجد بعض الغيابات الأخرى المؤثرة في صفوف الفريق وهي غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وعمر جابر الظهير الأيمن، وهم أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة جوميز.

ومن المنتظر أن يحسم الاختبار الطبي للثلاثي، خلال مران غدا الثلاثاء، موقف جاهزيتهم قبل مباراة الإياب الحاسمة في عقر دار بطل غانا.

جوميز يتحدي دريمز قبل لقاء العودة

أكد جوزيه جوميز أن مباراة العودة ستكون مختلفة، وأن المنافس لن يلعب بطريقة دفاعية وسنحاول التكيف على الأجواء في غانا وأرضية الملعب.

وأوضح جوميز في تصريحات تلفزيونية، عقب نهاية المباراة: «انتهى الشوط الأول من مباراة دريمز، لكن ما نستطيع تأكيده هو أن الفريق يحتاج إلى تركيز أكبر واستعداد بشكل كافٍ، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة الكونفدرالية بشكل رسمي».