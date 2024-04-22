ثلاثي هجومي يقود تشكيل زد الرسمي لمواجهة الجونة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء الجونة، والذي ينطلق في الربعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

الحارس: عمرو حسام.

الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – ماتا ماجاسا.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام الرئيسية قررت تعيين أحمد جمال حكما لمباراة الجونة وزد إف سي، ويعاونه كل من وائل شعبان وماجد المليجي، ومحمد العتباني حكما رابعا، يوجد على تقنية الفيديو كل من طارق مجدي ومصطفى عثمان.

ترتيب الجونة وزد في الدوري المصري

يتواجد فريق زد إف سى المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

علي الجانب الأخر يحتل فريق الجونة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 25 نقطة.