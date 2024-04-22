"ليس لدينا أي دليل".. الاتحاد الإسباني ينشر محادثة الحكام أثناء لقطة الكلاسيكو الجدلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم مقطع فيديو يوضح المحادثة التي دارت بين حكم مباراة برشلونة وريال مدريد مع حكام تقنية الفيديو "VAR".

وشهدت مباراة الكلاسيكو لقطة مثيرة للجدل، حيث تصدى لونين حارس ريال مدريد لكرة يقول البعض إنها عبرت خط المرمى، والبعض الآخر يقول إنها لم تعبر.

وجاءت محادثة الحكام كالتالي:

سوتو إلى جوندوجان لاعب برشلونة: "ننتظر تقنية الفيديو، ربما هدف، نحن نتحقق، ولا يوجد تقنية خط المرمى".

حكام تقنية الفيديو إلى حكم اللقاء: "نواصل البحث عن الأدلة، هذه الزاوية لا تنفع، هذه أيضا لا، هذه أيضا لا، هذه أيضا لا، التالية، هذه أيضا لا، هذه أيضا لا".

سوتو إلى حكام تقنية الفيديو: "ليس لدينا عجلة، إنه قرار مهم جدا، تحققوا من جميع الكاميرات".

حكام تقنية الفيديو إلى حكم اللقاء: "سنستأنف بضربة ركنية، ليس لدينا أي دليل على أن الكرة قد دخلت، ولذلك استأنف بضربة ركنية، ليس لدينا أي دليل على أن الكرة قد دخلت".

الجدير بالذكر، فاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا:

"الخسارة من الزمالك جت بفايدة".. شوبير يكشف حالة غريبة للاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

مدحت شلبي: يا ترى صلاح وقع لأي ناد سعودي؟