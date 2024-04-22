تقارير: تشافي يرغب في الاستمرار مع برشلونة.. واجتماع يحسم الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن وجود رغبة من جانب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإٍسباني، على الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، رغم إعلانه في وقت سابق الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "سبورت الكتالونية": "إن تشافي لديه الرغبة في الاستمرار على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة خلال الفترة المقبل، ومن المنتظر عقد اجتماع بين المدرب ومسؤولي برشلونة لحسم هذا الأمر".

وأضافت: "نتائج الاجتماع ستحسم مستقبل تشافي، الذي لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق خاصة بعد مشاهدة مستوى اللاعبين الشباب بالفريق".

واختتمت الصحيفة: "تشافي وضع شرطاً وأبلغ به خوان لابورتا قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وهو التعاقد مع ثلاثة لاعبين، ألا إن رئيس النادي أكد أن الأمر سيكون صعباً، لأن ميزانية النادي لن تسمح بذلك".

وكان تشافي هيرناندز أعلن في وقت سابق رحيله عن صفوف الفريق الإسباني بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.