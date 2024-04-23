إنتر يهزم ميلان ويتوّج بطلاً للدوري الإيطالي

تُوّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين بتغلّبه على مستضيفه ميلان بهدفين لواحد في المرحلة الثالثة والثلاثين.



وبصم كلّ من فرانشيسكو أتشيربي (18) والفرنسي ماركوس تورام (49) على هدفي النيراتزوري.



في المقابل وقّع الإنجليزي فيكايو توموري على هدف الروسونيري (80).



ورفع إنتر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة "السيري اي" بينما تجمّد رصيد ميلان عند 69 نقطة في المركز الثاني.



وبات الفارق الذي يفصل المتصدّر إنتر عن ملاحقه المباشر ميلان 17 نقطة ولم يتبق سوى 5 مراحل على نهاية البطولة ليضمن النيراتزوري التتويج بلقب المسابقة المحلية لموسم 2023-2024.



وظفر إنتر بلقب الدوري المحلّي للمرّة الـ 20 في تاريخه.



وشهدت المواجهة المثيرة 3 حالات طرد إذ أقصي من صفوف ميلان كلّ من الفرنسي تيو هيرنانديز (90+4) ودافيدي كالابريا (90+7) بينما أنهى إنتر المباراة منقوصاً من لاعبه الهولندي دينزل دومفريس (90+4).



وضمن ذات المرحلة تغلّب بولونيا على مستضيفه روما بثلاثة أهداف لواحد.



(بي إن سبورت)