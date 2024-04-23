مايكل ريشكه: محمد صلاح موهبه قوميه في أوروبا.. وعمر مرموش لديه مستقبل رائع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مايكل ريشكه المدير التقني السابق لبايرن ميونخ ان البافاري واحد من أفضل الأندية في ألمانيا وقدم العديد من اللاعبين متفوقًا على الكثير من أندية أوروبا، بايرن ميونخ معجزة كروية.

وتحدث ريشكه في تصريحات تليفزيونيه عن علاقته بجوارديولا؟ قائلا لدي الكثير من الاتصالات معه، فهو رجل عبقري ليس في مجال كرة القدم فقط بل على المستوى الإنساني أيضا.

وطالب جوارديولا أن يكون خليفته توخيل في بايرن؟ لدي علاقة قوية بتوخيل ولكن لم يتم الأمر بهذه الطريقة فإن الترتيبات والإجراءات في بايرن ميونخ تتم بشكل مختلف.

و أوضح ان سبب تراجع أداء بايرن ميونخ في كرة القدم انه يوجد لحظات من القوة والضعف وهذا الوقت يشير إلى قوة بايرليفركوزن الذي يؤدي بشكل جيد مع تشافي ألونسو الذي يملك تاريخا عريقا في عالم كرة القدم، تاريخه يؤكد قدرته على الظهور بشكل عظيم في عالم التدريب.

وبسؤاله عن عمر مرموش، أجاب.. عمر لاعب رائع وممتاز لم أرى مثله منذ فترة طويلة ومن أفضل المهاجمين في الدوري الألماني فهو لاعب ممتاز ومن أفضل اللاعبين في الوقت الحالي ورغم قصر فترته مع فرانكفورت يؤدي مباريات على مستوى عالي من الروعة.

ونوه لدينا خططا جيدة بشأن عمر مرموش وسيكون لديه مستقبلا رائعا.

وأوضح أن هناك عروض من الدوري الانجليزي في الوقت الحالي لعمر مرموش مشيرا إلى أن اللاعب لديه سوق عالمي مفتوح لا تستطيع أن تستبعد أنه يتلقى عروضا من كل دول العالم وهذا طبيعي فاسمه أصبح عملة ذهبية فهو يحظى بحب مع فرانكفورت.

وأكد أن مرموش لا يمكنك مقارنته مع لاعب أخر حتى مع اللاعبين الألمان فهو لاعب يملك شخصيته الفريدة بمفرده.

واختتم حديثه قائلا :"محمد صلاح معجزة حقيقية فهو بطل قومي داخل ليفربول وبالتالي من الصعب جدا التعاقد معه، لكن كل شخص في أوروبا وألمانيا يعرف قيمة صلاح لكن مسألة التعاقد معه ستظل صعبة" .