بعد التتويج باللقب.. إنجازًا قياسيًا ينتظر إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

توّج فريق إنتر ميلان، أمس الإثنين، ببطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الـ20 له، على حساب غريمه التقليدي إي سي ميلان.

وتمكن فريق إنتر من الفوز على ميلان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

وحسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي الـ20 له، قبل انتهاء “الكالتشيو” بخمس جولات.

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد الفوز إلى 88 نقطة، من 33 مباراة خاضها، ويتبقى له 5، فاز في 27 لقاء، وخسر واحدة وتعادل 5.

وينتظر فريق إنتر ميلان رفقه مدربه إنزاجي رقمًا قياسيًا مميزًا.

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حيث يمكن أن يكون إنتر ميلان في الوصافة بأكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي برصيد 102 نقطة في موسم 2013-2014.

فسيصل النيراتزوري إلى 101 نقطة إذا فاز في الـ5 مباريات المتبقية في الدوري الإيطالي.

والمواجهات الخمس ستكون أمام تورينو وساسولو وفروسينوني ولاتسيو وهيلاس فيرونا.