معلقي مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والآسيوية إلى ملعب المملكة آرينا مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة غرب القارة.

يدخل فريق الهلال المباراة بقيادة المدير الفني المخضرم خورخي خيسوس بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتاج العملاق الأزرق للانتصار بفارق 3 أهداف على الأقل لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكان العين قد فاز في مباراة الذهاب بالإمارات برباعية مقابل هدفين، ويكفية التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف وحيد في مباراة اليوم لحسم تأهله رسميًا.

موعد مباراة الهلال والعين اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد العين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلقي مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة :

فهد العتيبي | SSC HD1

مدحت شلبي | SSC HD1

حسن العيدروس | bein AFC

خليل البلوشي | الكأسHD9

عامر عبدالله | أبوظبي آسيا 1