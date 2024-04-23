نجم الزمالك على رادار ثلاثي الدوري المصري في الميركاتو الصيفي

جدد نادي الاتحاد السكندري مفاوضاته مع محمود علاء، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي تعاقد محمود علاء مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر في صفقة انتقال حر.

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وارتبط اسم محمود علاء بالانتقال إلى ناديي بيراميدز وفاركو، لينضم الاتحاد السكندري إلى قائمة الأندية التي ترغب في ضم اللاعب، خاصة وأنه سيرحل بالمجان بسبب انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض ليحصل على راتبه فقط.

وخرج محمود علاء من الحسابات الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز بسبب كثرة إصاباته وعدم قناعته فنيًا باللاعب، وهو ما جعل المدرب البرتغالي يقرر عدم التجديد له بنهاية الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأحد القادم في المباراة التي ستلعب في غانا.

وكان الفريق الأبيض قد تعادل مع نظيره دريمز الغاني من دون أهداف في مباراة الذهاب التي لعبت على استاد القاهرة أول أمس.