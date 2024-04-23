"جوميز بيألف وورط شيكابالا".. رضا عبد العال يفتح النار على مدرب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض، بسبب مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال رضا عبد العالي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "جوميز "بيألف" وسببا في تعادل الزمالك، وإذا أراد هزيمة الأبيض، لم يفعل ما فعله، التشكيل ليس منطقي، وإذا قال أحد إن هناك غيابات، لا نريد حجج، كنا لا نملك لاعبين، وماذا يمنعه من البدء بمحمد شحاتة؟، الذي يعتبر أفضل نصف ملعب في مصر".

وأضاف: "كما أنه قتل مصطفى شلبي ومنح الناس إمكانية نقد شيكابالا "ورطه"، والزناري مكان المثلوثي يلعب منتخب مصر، المثلوثي في هذا المركز فعل كوراث، يجب أن يكون مكانه على الطرف والزناري في الداخل، لأن التونسي في خط الدفاع دمار وخراب على النادي".

واختتم عبد العال: "على الرغم أن الخطة هجومية، إلا أنه لا يوجد تفاعل بين اللاعبين، وأحمد حمدي من بعد مباراة فيوتشر سئ، لا يوجد له دور ولا بصمة، جوميز صعبها على نادي الزمالك، بالغرور الذي وصل إليه بعد مباراة الزمالك الأخيرة".

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