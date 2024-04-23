اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ، ضيفًا ثقيلًا على حساب إيفرتون، في ديربي الميرساسيد، على ملعب جوديسون بارك، في التاسعة مساء غد الأربعاء، بالمباراة المؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي.

يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 74 نقطة بالتساوي مع ارسنال متصدر الدوري، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024
من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى
أليسون بيكر

خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسط أليكسيس ماك أليستر - واتارو إيندو - كورتيس جونز
خط الهجوم لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا