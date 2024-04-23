صحيفة سعودية تكشف حقيقة عرض التعاون لثنائي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الفترة الأخيرة الماضية تشير إلى أن نادي التعاون السعودي قدم عرض لضم ثنائي الأهلي والزمالك، إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وأوضحت الصحيفة إنه لا نية لإدارة الفريق السعودي في ضم إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو.

وصرح مصدر داخل التعاون للصحيفة إنهم لا يعلمون أسباب تداول اسم النادي في مصر عندما يراد تسويق لاعب أو مدرب.

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