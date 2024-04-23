الهولندي سلوت مرشحاً لتدريب ليفربول خلفاً للألماني كلوب

الرياص - اسماء السيد - لندن : يتصدّر الهولندي أرنه سلوت مدرب فينورد قائمة المرشّحين لقيادة ليفربول الإنكليزي ثاني الدوري الإنكليزي لكرة القدم خلفاً للألماني يورغن كلوب، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" كما "بي بي سي" وصحيفة "تايمز" الاثنين أن سلوت البالغ 45 عاماً والذي قاد فينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ ست سنوات وتوّج معه بالكأس المحلية الأحد، يتصدّر سباق خلافة كلوب في أنفيلد.

وقد يواجه ليفربول منافسةً من بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني اللذين يبحثان بدورها عن مدربَين جديدين، مع رحيل توماس توخل عن الأوّل وتشافي هيرنانديس عن الثاني.

وكان شابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي، المرشّح الأوّل لخلافة كلوب الذي أعلن أنه سيرحل عن النادي في نهاية الموسم قبل نحو أربعة أشهر، لكنّ الإسباني مدّد عقده حتّى 2026.

يذكر أن سلوت لم يخرج من هولندا أبداً طوال مسيرته الكروية لاعباً ومدرباً، أي لم يحترف خارجياً حينما كان لاعباً، ولم يسبق له كذلك التدريب خارج الدوري الهولندي، وهو الأمر الذي يثير قلق جماهير ليفربول نوعاً ما، ويبدو أن إدارة النادي لا تبحث عن مدرب "نجم" بل عن العقلية المناسبة لفريق ليفربول، حتى لو كان اسماً لا يتمتع بالشهرة، وعلى أي حال لم يتم حسم التفاوض بعد، بل إن هناك جولات تفاوضية قادمة بين الجانبين.