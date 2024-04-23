رباعي الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتظم رباعي النادي الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور والشناوي وديانج، في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وبعد عودتهم من الإصابة، انتظم الشناوي في تدريبات الحراس، بينما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، بجانب تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله عبر الموقع الرسمي للنادي، تعافي الرباعي من الإصابة وجاهزيتهم من الناحية الطبية.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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