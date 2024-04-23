ريكو يعود لحماية عرين سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غيابه نحو عام كامل، لم يعد أمام سيرجيو ريكو سوى خطوة واحدة قبل العودة إلى تدريبات ناديه باريس سان جيرمان.

حارس المرمى الإسباني تعرض لحادث مأساوي كاد أن يودي بحياته، ذلك حين سقط عن حصانه في 28 مايو الماضي بعدما صدمته عربة يجرها حصان أثناء مشاركته في حدث سنوي خلال قضائه إجازة في إشبيلية.

وتسببت تلك الحادثة في دخول ريكو في غيبوبة لمدة 82 يوما، وبعدما فاق وغادر المشفى أعلن نيته استكمال مسيرته في كرة القدم، وقد تعافى أخيرا وبات جاهزا للعودة إلى تدريبات ناديه الفرنسي.

باريس سان جيرمان أصدر بيانا خاصا بحالة لاعبيه الصحية أمس، أوضح خلاله أن ريكو سيخضع لفحص طبي إلزامي قبل العودة إلى التدريبات.

يشار إلى أن صحيفة ماركا قد أشارت إلى أن وفاة ريكو كانت محتمة حال كانت الإصابة التي تعرض لها أعمق بمقدار نصف سم.