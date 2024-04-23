جيسوس يبرر خسارة الهلال وينتقد الحكم بعد وداع دوري أبطال آسيا

برر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خسارة فريقه ووداعه دوري أبطال آسيا، منتقدًا حكم اللقاء.

وودع فريق الهلال السعودي منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي على يد نظيره العين الإماراتي، بنتيجة (5-4).

وقال جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة بالنسبة لنا في الدقيقة 46”.

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وتابع مدرب الزعيم: “لاعبي العين كانوا يكسرون رتم المباراة، وأهدروا الوقت، ونتيحة اللقاء تشعرني بالحزن”.

وتابع جيسوس: “دفعت بـ محمد كنو للإستفادة من طول قامته في الأمام، وللمنافسة على الكرات العرضية”.

وأوضح مدرب الهلال: “غياب ميتروفيتش، ونيمار أثر علينا، لذلك

أجريت بعض التبديلات لزيادة الضغط الهجومي على الأطراف، لأننا كنا بحاجة لفك شفرة الدفاع والبحث عن عن حلول هجومية”.

واختتم جيسوس: “الهلال لا زال لديه لقبين ونستطيع التتويج بهما أولا لقب الدوري الذي لم يحسم حتى الآن، وبطولة كأس الملك”.