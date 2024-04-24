سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنصف نهائي دوري السوبر، بعد الفوز على فريق سيدات مصر للتأمين بنتيجة 53-37، في المباراة الثانية لدور الثمانية لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام «Best Of 3».

وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق خيري.

وأجرى طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على مصر للتأمين بنتيجة 100-26 في البطولة.