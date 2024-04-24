بسبب بن وايت.. أبو تريكة يدافع عن نجم الاهلي السابق

رد محمد أبو تريكة، نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، على تشبيه مقدم الاستوديو التحليلي بقناة بي إن سبورتس، لاعب المارد الأحمر، بـ بن وايت.

وكان محمد أبو تريكة، متواجدًا في الاستوديو التحليلي لمباراة ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال عبد العزيز النصر، مقدم قناة “بي إن سبورتس”، إن بن وايت، كان محظوظًا في كرة هدفه الثاني أمام تشيلسي، وأنه يذكره بلاعب الاهلي السابق محمد بركات، بأنه محظوظ في الأهداف مثله.

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وقام محمد أبو تريكة بالرد عليه قائلًا:”محمد بركات لم يكن محظوظًا، فهو أذكى لاعب مصري لعبت معه، وهو الزئبقي الذي يلعب جناح أو ظهير أيمن أو تحت المهاجم”.

وأوضح نجم الاهلي السابق، أن بن وايت كان محظوظًا في هدفه، ولكن بركات لاعب مهاري ولديه سرعة ويلعب بقدميه”.

والجدير بالذكر أن آرسنال حقق الفوز على تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.