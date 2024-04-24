ثنائي " زد " مرشح للانضمام إلى الأهلي في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - دخل ثنائي فريق " زد " محمد إسماعيل ومصطفى العش ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم دفاع فريق الأهلي، وذلك ضمن خطة القلعة الحمراء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحاته عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: " ثنائي فريق زد محمد إسماعيل ومصطفى العش ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم دفاع الأهلي، و زين الدين بلعيد قريب من الانضمام للأهلي أيضًا ".

وأضاف أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تأجيل اجتماع مع المدير الفني مارسيل كولر ولجنة التخطيط لحسم ملف الصفقات في الفترة المقبلة.

موقف إمام عاشور من مباراة مازيمبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لن يدفع بـ إمام عاشور في لقاء مازيمبي الكونغولي، ويفضل الصبر عليه بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في الكتف أثناء المشاركة مع منتخب مصر في الدورية الودية الأخيرة بمشاركة نيوزيلندا وكرواتيا أبعدته عن الأهلي لفترة ليست بالقصيرة.