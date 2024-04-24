مدرب الأهلي يضع برنامج تجهيز رجال اليد لمواجهة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة نصف نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية أمام الترجي في المباراة المقرر إقامتها غدا الخميس.

ويؤدي الفريق تدريبات بدنية وخططية مساء اليوم في صالة قصر الرياضات في الساعة الواحدة ظهرا طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز؛ استعدادا لمواجهة نصف النهائي.

‏‎ ويعقد المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين على هامش المران استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

أحمد عادل: حققنا مكاسب عديدة قبل مواجهة الترجي

عبر أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد تأهل الفريق للمربع الذهبي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وأن الفريق على أتم الاستعداد لمباراة نصف النهائي أمام الترجي التونسي.

وأكد عادل أن أهم المكاسب التي خرج بها الفريق من مواجهة أولمبيك عنابة هو التحضير الجيد لمباراة الترجي، ومشاركة العديد من اللاعبين في اللقاء.

وأشار عادل إلى أن مباراة أولمبيك عنابة كانت بروفة قوية لمواجهة الترجي في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب «رجال يد الأهلي» نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية غدا الخميس أمام الترجي على صالة ميلود هدفي.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

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