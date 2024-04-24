موعد مشاركة مروان عطية وياسر إبراهيم في مباريات الاهلي

حسم الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، موعد عودة الثنائي مروان عطية وياسر إبراهيم للمشاركة في مباريات الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وغاب مروان عطية عن مباراة الاهلي الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسب الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يغيب ياسر إبراهيم عن المارد الأحمر منذ قرابة الشهرين بسبب شد قوي في العضلة الخلفية.

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واستقر كولر على تجهيز الثنائي للمشاركة في مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم 1 مايو المقبل في بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز.

ويخضع الثنائي حاليًا لبرنامج تأهيلي في الاهلي تمهيدًا لعودتهما للمشاركة مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان المارد الأحمر قد تعادل سلبيًا مع مازيمبي الكونغولي من دون أهداف، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي لعبت السبت الماضي في الكونغو.

ويحتاج الاهلي للفوز على مازيمبي بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة.