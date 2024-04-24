5 مواجهات مثيرة للمجموعة السادسة "بحري" بالقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الاربعاء الساعة الثالثة والنصف عصرًا مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب، وتشهد المجموعة السادسة منافسات قوية ومثيرة بين فريق سبورتنج المتصدر مع فريق الاوليمبي الوصيف .

مواجهات المجموعة السادسة

1- سبورتنج مع كوم حمادة

يخوض فريق سبورتنج متصدر المجموعة بقيادة احمد فاروق برصيد 35 نقطة مباراة الصعود مع فريق كوم حمادة صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة، ملعب سبورتنج، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب .

ويكفي فريق سبورتنج نقطة للصعود دون النظر نتيجة مباراة الاوليمبي

نتيجة الدور الأول:

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

2- المجد السكندري مع الاوليمبي

يلتقي فريق الاوليمبي وصيف المجموعة بقيادة احمد سمير برصيد 32نقطة مع فريق المجد السكندري صاحب المركز الرابع بقيادة محمود التركي برصيد 25 نقطة، على الملعب الفرعي ببرج العرب، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب .

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق الحمام الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

3- دمنهور مع طلائع الاسطول

يخوض فريق العاب دمنهور صاحب المركز السادس بقيادة باسم الرجال برصيد 23 نقطة اللقاء الاخير مع فريق طلائع الاسطول صاحب المركز الثامن بقيادة علاء المنى برصيد 21 نقطة، على ملعب مياه البحيرة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب.

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق العاب دمنهور الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

4- الحمام مع دلفي

يستدرج فريق الحمام صاحب المركز الرابع بقيادة محمود التركي برصيد 25 نقطة فريق دلفى صاحب المركز السادس بقيادة جمال السيد برصيد 23نقطة، على ملعب نادي الحمام، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب.

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق دلفى الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

5- اسكندرية للبترول مع الهلال الضبعة

يلعب فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعة والهابط للدوري القسم الثالث بقياده وليد عطيه برصيد 11 نقطة مع فريق الهلال الضبعة صاحب المركز الثالث بقيادة على عاشور برصيد 26 نقطة، على ملعب نادي اسكندرية للبترول، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب..

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق الهلال الضبعة الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

ترتيب المجموعة المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :