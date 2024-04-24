برشلونة يلجأ إلى القضاء بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة الكلاسيكو

قرر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، اللجوء إلى القضاء العادي، للمطالبة بجميع الفيديوهات والمواد الصوتية للقطة هدف لامين يمال غير المحتسب.

وتلقى برشلونة، هزيمة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، (3-2) مساء الأحد الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 32 الدوري الإسباني.

وكان لاعب برشلونة لامين يامال، قد ضرب الكرة باتجاه المرمى وتصدى لها لونين، وطالب لاعبو “البلوجرانا” باحتساب هدف باعتبارها تجاوزت خط المرمى.

ورفض حكم المباراة سوتو جرادو، احتساب الهدف بالإضافة إلى حكام الفيديو، التي رأت أن الكرة لم تتخط الخط بكامل محيطها.

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وبحسب قناة “TV3” الإسبانية، قال لابورتا، إن لجنة التحكيم وافقت على استقبال وفد برشلونة للمقر من أجل رؤية جميع الفيديوهات والمواد الصوتية للقطة هدف لامين يمال غير المحتسب.

وأضاف: “برشلونة سيتوجه إلى المحكمة إذا تم التأكد من أن الكرة قد عبرت خط المرمى بالكامل وأُثبت أن الهدف قد رُفض بشكل غير عادل”.