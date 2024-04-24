نتائج المباريات الخمسة بدورى القسم الثانى بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت مباريات اليوم من دورى القسم الثانى التابع لمنطقة الكرة بالاسكندرية

وشهد اليوم “٥” منافسات جاءت نتائجها فى المباراة الاولى بفوز سبورتنج على كوم حماده بثلاثية نظيفة ليصعد فريق سبورتنج الى دورى المحترفين بقيادة الكابتن أحمد فاروق

وفى المباراة الثانية تعادل المجد مع الاوليمبى تعادلا سلبيا بدون اهداف اما المباراة الثالثة والتى جمعت بين اسكندرية للبترول والهلال فأنتهت بفوز الاخير بهدفين مقابل هدف

أما المباراة الرابعة بين دمنهور وطلائع الاسطول فانتهت بهدف نظيف للأخير دون رد

وأخيرا فى المباراة الخامسة فقد فاز فريق الحمام على نظيره دلفى بهدفين مقابل هدف