"وداعا الرمز سعيد الشيشيني".. المقاولون ينعى مكتشف محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى نادي المقاولون العرب، وفاة أسطورته سعيد الشيشيني بعد صراع قصير مع المرض في الفترة الماضية.

وكتب نادي المقاولون العرب في بيانه: "وفاة الكابتن سعيد الشيشيني، رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض".

وأضاف: "وإذ ينعى بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد سعد الشيشيني هو مكتشف الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، حيث كان رئيسا لقطاع ناشئين نادي المقاولون، وقام بتصعيدهم للفريق الأول، وقام محمد النني بزيارته في المستشفى خلال فترة مرضه.

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