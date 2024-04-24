جوارديولا يعلن غياب نجمه عن مباراة برايتون غداً بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، غياب نجمه النرويجي إيرلنج هالاند عن مباراة فريقه أمام برايتون غداً بالدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره، لملاقاة نظيره برايتون غداً، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هالاند غير جاهز للمشاركة في مباراة برايتون غداً، لكن الثنائي فيل فودين وستونز بإمكانهما المشاركة بشكل طبيعي".

وأضاف: "غياب هالاند لن يمثل مشكلة بالنسبة لنا في مباراة الغد".

وكان هالاند غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام تشيلسي، في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة، ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الإصابة حتى الآن.

ويحتل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، جمعهم من 32 مباراة خاضهم بالمسابقة.