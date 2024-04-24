أتالانتا يقسو على فيورنتينا برباعية بنصف نهائي كأس إيطاليا ويضرب موعدا مع يوفنتوس في النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق أتالانتا فوزا كبيرا على نظيره فريق فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب جيويس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا الموسم الجاري 2023-2024.

سجل هدف أتالانتا الاول اللاعب تيون كوبمينرس في الدقيقة 8 وتعادل فيورنتينا عن طريق لوكاس في الدقيقة 68، قبل أن ينتفض أتالانتا ويسجل 3 أهداف متتالية عن طريق كل من سكاماكا في الدقيقة 75 و لوكمان في الدقيقة 90 وباساليتش في الوقت بدل الضائع.

بهذا لفوز تأهل أتالانتا لنهائي كأس إيطاليا ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي البطولة، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد .

بدا فريق أتالانتا مباراته امام فيورنتينا بتشكيل ضم كل من: كارنيسيتشي؛ جيمسيتي، هين، كولاسيناك؛ زاباكوستا، دي رون، إيدرسون، روجيري؛ كوبمينرز. سكاماكا، دي كيتيلاري.

بينما بدا فيروينتينا اللقاء بتشكيل مكون من: تيراتشيانو؛ دودو، ميلينكوفيتش، رانييري، بيراجي؛ بونافينتورا، ماندراجورا؛ نيكو جونزاليس، بلتران، كوامي؛ بيلوتي.