ملف رياضة الخليج 365.. وفاة نجم.. وتهنئة الخطيب.. وهزيمة ليفربول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الأربعاء، أبرزها وفاة نجم المقاولون العرب السابق، وهزيمة ليفربول وتهنئة الخطيب

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أحبار الخليج 365 أمس الأربعاء

غياب صبحي وأوباما.. قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"117 عاماً".. الخطيب يهنئ جماهير الأهلي بذكرى تأسيس النادي

"وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة، إلى كل جماهير النادي الأهلي بمناسبة ذكرى مرور 117 سنة على تأسيس المارد الأحمر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الخامسة في عام ونصف".. قضية بوطيب تستعيد حالات إيقاف قيد الزمالك

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الأربعاء، قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف القيد الخاص بالفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة، حتى سداد قيمة مستحقات لاعب الفريق السابق المغربي خالد بوطيب، والمقدرة 2.4 مليون يورو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل ينتقل الشناوي للزمالك مقابل هذا الثنائي لبيراميدز؟ شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، إمكانية عقد صفقات تبادلية بين ناديي الزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لعب في الزمالك 6 أشهر".. كيف غير سعيد الشيشيني مصير صلاح والنني؟

توفى اليوم الأربعاء، نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق سعيد الشيشيني، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، أدت إلى بقائه داخل المركز الطبي الخاص بفريق المقاولون العرب، قبل أن يرحل عن عالمنا ظهر اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد لقاء المنصورة".. أشهر حالات منع مرتضى منصور من حضور المباريات

رفضت الجهات المسؤولة في ملعب مالية كفر الزيات، دخول مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، ملعب مباراة الأول والمنصورة، في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني، وجاء سبب منع منصور من دخول اللقاء، لإقامته دون جمهور. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"واردة بشدة".. مدرب المنتخب السابق عن عودة إمام عاشور إلى الزمالك

كشف أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك ومدرب المنتخب الوطني السابق، مفاجأة بشأن عودة إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، إلى نادي الزمالك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"خلف مبابي ووكر".. تقارير تكشف رقم مميز لتريزيجيه في عام 2024

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء، عن قائمة أسرع اللاعبين في العالم خلال العام الحالي 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"غائب منذ 3 سنوات".. إيفرتون يحقق الفوز على ليفربول بالدوري الإنجليزي

تلقى فريق ليفربول الهزيمة من نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قرار عاجل من الاتحاد الإفريقي بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

حسمت لجنة الأندية و المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مصير مباراة اتحاد العاصمة الجزائري و نهضة بركان المغربي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

في بيان رسمي.. الزمالك يكشف أول تحرك بعد إيقاف القيد

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، لكشف تفاصيل، إيقاف قيد النادي من جديد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتحرك لحل الأزمة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)