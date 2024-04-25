الهلال يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الفتح

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم فريق الهلال السعودي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة ضد الفتح والمقرر لها غدًا الجمعة في الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا معقل البلوز في إطار منافسات الأسبوع 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023 – 2024.

يدخل فريق الهلال المباراة متأثرًا بالخروج الآسيوي على يد فريق العين الإماراتي، حيث يبحث المدير الفني خورخي خيسوس عن استعادة الثقة للاعبين والعودة لأجواء المنافسة على لقب الدوري.

الهلال يقترب من حسم لقب الدوري

وأصبح فريق الهلال قاب قوسين أو أدني من حسم لقب بطولة الدوري للموسم الجاري، حيث يتربع العملاق الأزرق على صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.