تشافي يكشف السر وراء العدول عن قرار رحيله من برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، السبب وراء العدول عن قرار رحيله عن البرسا، خلال الفترة القادمة.

وكان تشافي قد قرر الرحيل قبل فترة عن برشلونة، إلا أنه أعلن مؤخرًا تغيير رأيه وأنه مستمر مع الفريق، حيث أنه اتفق مع الإدارة ليبقى حتى نهاية عقده الفعلي 30 يونيو 2025.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: “الكل يعلم مكانة برشلونة في قلبي، والإدارة اللاعبين منحوني الثقة للبقاء، لم انته بعد من المشروع الذي جئت من أجله “.

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وتابع: “سأواصل العمل الجاد، وهذا هو السر في تغيير قراري في غضون دقائق قليلة، وشعرت بأن هذا القرار هو الأفضل للجميع”.

وأشار إلى أن جماهير برشلونة تحبه كثيرًا، وأنهم طلبوا منه البقاء مع الفريق، موضحًا أنه سينافس بقوة على البطولات في الفترة المقبلة.

وقام تشافي بالرد على الإتهام الموجه له بأنه مستمر مع برشلونة من أجل الأموال، حيث قال: “هذه الأخبار غير صحيحة، الأمر لا يتعلق بذلك وهذا يسيء لي كثيرًا، ولم اشترط للبقاء، لقد اتفقنا على البقاء من أجل التطوير، ولم أطلب تغيير في الجهاز الفني، الجميع باق دون تغيير “.