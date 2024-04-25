النصر السعودي يستهدف التعاقد مع هداف آسيا

يستهدف النصر السعودي الحصول على خدمات هداف بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي فتح خطوط المفاوضات مع وكيل أعمال سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، لمعرفة رأيه في خطوة الانتقال إلى العالمي.

فيما دخل النصر السعودي في مفاوضات مع إدارة نادي العين الإماراتي، من أجل جس النبض وبحث إمكانية التعاقد مع رحيمي في الصيف القادم.

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وتمكن رحيمي من خطف الأنظار خلال الفترة الأخيرة خاصة ما قدمه مع العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا، ومساهمته في الوصول إلى المباراة النهائية على حساب الهلال.

ويأتي رحيمي في المركز الأول منفردًا في قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية برصيد 11 هدف.