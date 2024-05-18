نفاد تذاكر مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي، اليوم السبت، رسميًا، نفاد جميع تذاكر مباراة الاهلي والترجي الرياضي التونسي، في إطار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 – 2024.

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بتونس.

وبعد أقل من 24 ساعة على طرحها، نفدت جميع تذاكر مباراة الأهلي والترجي، على ستاد القاهرة الدولي.

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وتأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، عقب الإطاحة بفريق مازيمبي الكونغولي بالفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

وتأهل الترجي التونسي بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بالفوز عليه بهدفين دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.