مفاجأة جديدة في أزمة بوطيب مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن معلومة جديدة، خاصة بأزمة المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق، رفقة الفارس الأبيض، والذي تسبب في وقف قيد جديد للنادي.

وكان الزمالك قد أعلن عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص إيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.4 مليون يورو.

أشارت التقارير أن نادي الزمالك كانت لديه فرصه لحل هذه الأزمة الفترة الماضية ولكن لم يكن هناك تواصل قوي مع اللاعب.

وتابعت أن محامي نادي الزمالك الإيطالي سلفاتوري تواصل مع محامي خالد بوطيب واللاعب نفسه، واستطاعا أن يصلا إلى حل، وهو حصول اللاعب على مليون دولار مباشرة، ثم تقسيط الباقي مليون وربعمائة ألف دولار على ثلاثة أقساط، ويحصل محامي القلعة البيضاء على 10% من الرقم بسبب حل تلك الأزمة.

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وأردفت التقارير أن نادي الزمالك رأى أن نسبة الـ 10% للمحامي ستكون مبالغة، وفضلوا التواصل مباشرة مع اللاعب ومحاميه بسبب ما وجوده من مرونة من جانب المغربي.

واختتم أن المفاوضات فشلت بين نادي الزمالك ومحامي اللاعب، وفشل العرض الذي كان مقدمًا من المحامي الإيطالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.