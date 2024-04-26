ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهلال لمواجهة الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الهلال لمداواة جراحه بعد الاقصاء الآسيوي على يد العين الإماراتي، رغم فوزه في مباراة الإياب بهدفين لهدف، لكن النتيجة لم تكن كافية بعد خسارته في الذهاب برباعية مقابل هدفين، ليصعد الفريق الإماراتي للنهائي.

كان الهلال بقيادة مدربه خورخي خيسوس يتمنى الوصول إلى النهائي لكن فشل في ذلك ليتعرض الزعيم للانتقادات بسبب الاقصاء رغم وجود العديد من النجوم العالمية داخل صفوفه.

يتواجد الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة (27 مباراة) بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي:

تنطلق مباراة الهلال والفتح في السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC.