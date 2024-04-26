بعد إيقاف القيد.. الزمالك في ورطة بسبب 3 حراس

كشفت تقارير صحفية، عن مصير 3 حراس مرمى بنادي الزمالك مجددا، بعد وقف القيد، بسب مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق الأبيض السابق.

وكانت إدارة نادي الزمالك، حصلت على توقيع حارس مرمى إنبي، عبد العزيز البلعوطي، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

وبعد إيقاف القيد، أصبح تفعيل عقود حارسي المرمى أصبح مرتبطا بحل أزمة إيقاف القيد قبل موسم الانتقالات الصيفية.

وقد يضطر نادي الزمالك، تجديد عقد الحارس محمد صبحي، تحسبا لعدم حل أزمة القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن كان قريبًا من الانضمام لنادي بيراميدز.

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وكان الزمالك قد أعلن عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص إيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.4 مليون يورو.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.