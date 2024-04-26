يورجن كلوب: "لا أشارك في اختيار مدرب ليفربول.. وألوم نفسي على مباراة إيفرتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على الأنباء المترددة بشأن تفاوض الأخير مع المدرب الهولندي أرني سلوت، مشيرا إلى أنه لا ينخرط في هذا الأمر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي: "مفاوضات ليفربول مع أرني سلوت؟، أنا لست مشاركا في هذه العملية، لكنني أحب الطريقة التي يلعب بها فريقه كرة القدم، كل الأشياء التي أسمعها عنه تجعلني أعتقد أنه مدرب جيد رجل جيد، بعض الأشخاص الذين أعرفهم يعرفونه لكني لا أعرفه بعد".

وأضاف: "ليفربول هو النادي الأفضل في العالم وتدريبه هو الوظيفة الأفضل في العالم، وشعرت بخيبة أمل وإحباط بعد الهزيمة من إيفرتون في المباراة السابقة، لم أشعر به من قبل، وألوم نفسي بنسبة 100% لأننا لم نكن في مزاج جيد، لقد خسرنا كل المعارك الحاسمة تقريبا وكان ذلك سيئا حقا".

واختتم: "لدينا فرص ويبدو أننا نحاول اللحاق بشيء ما، سأبذل كل ما بوسعي لمحاولة لعب كرة القدم مرة أخرى لأن ذلك لم يكن ممكنا في المباراة الأخيرة، وسيعود جاكبو مهاجم الفريق لمباراة غدً".

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