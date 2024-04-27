مصدر لـ"الخليج 365": "رابطة الأندية استقرت على تعديل شكل الدوري الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - استقرت رابطة الأندية المصرية، على تعديل شكل الدوري المصري، الموسم المقبل 2024-2015، بسبب الضغوط التي تعاني منها كافة الأندية.

وقال مصدر من الرابطة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اتفقنا بشكل رسمي على تعديل شكل الدوري الجديد، وهذا قرار تعديل شكل الدوري في الموسم المقبل، وسيسير على كافة الأندية".

وأضاف: "سنجتمع مع الأندية لشرح الأمر لهم، وننتظر الفرق الثلاثة الصاعدة للدوري في الموسم المقبل لعقد هذا الاجتماع".

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، في وقت سابق، دراسة تغيير شكل الدوري في الموسم المقبل، بسبب الضغوط التي تعاني منها الأندية.

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