دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ويتأهل إلى النهائي لمواجهة دورتموند

المنامة - ياسر ابراهيم - عبر ريال مدريد إلى المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونيخ 2-1 في إياب نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

منح الكندي ألفونسو ديفيس التقدّم لبايرن في الدقيقة 68 قبل أن يرد ريال مدريد متأخراً بهدفين للبديل خوسيلو في الدقيقتين 88 و90+1 ليتأهل الملكي بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3) ويضرب موعداً مع بوروسيا دورتموند في النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في 30 أبريل/نيسان.

استهل ريال مدريد الشوط الأول بالضغط المستمر على مرمى ضيفه البافاري من أجل خطف هدف مبكر يعبّد له طريق العبور إلى المشهد الختامي، وكاد أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة السادسة عندما مرر داني كارفاخال من الجهة اليمنى كرة خطيرة زاحفة أمام المرمى الألماني لم يستغلها رودريغو وجود بيليغهام.

وفي الدقيقة 13، كاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتدت من القائم قبل أن يتابعها رودريغو لكن الحارس مانويل نوير تصدى للكرة ببراعة مجنباً فريقه هدفاً محققاً.

في المقابل كانت أخطر فرصة لبايرن ميونيخ تسديدة قوية بعيدة المدى للمهاجم الإنجليزي هاري كين، نجح الحارس الأوكراني أندري لونين في التصدي لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني واصل ريال مدريد ضغطه ومحاولاته، وفي الدقيقة 55 فشل رودريغو في افتتاح التسجيل بعد أن مرت كرته بمحاذاة القائم الأيسر للحارس نوير، قبل أن يتصدى الحارس الألماني ببراعة بعدها بخمس دقائق لركلة حرة مباشرة نفذها أيضاً رودريغو.

وتألق لونين في التصدي لتسديدة قوية ومباغتة من جمال موسيالا في الدقيقة 66 قبل أن يهز البديل ألفونسو ديفيس شباك الملكي بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية بعد مجهود فردي رائع داخل منطقة جزاء ريال مدريد معلناً تقدم بايرن بالنتيجة وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2).

رد الملكي جاء سريعاً في الدقيقة 70 من تسديدة لفيديركو فالفيردي مستغلاً ركنية للوكا مودريتش، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفار محتسباً خطأ على ناتشو الذي دفع كيميتش.

وفي الدقيقة 88 سدد فينيسيوس كرة قوية على المرمى البافاري حاول نوير السيطرة عليها، لكنها ارتدت منه فانقض عليها البديل خوسيلو وأسكنها الشباك معلناً التعادل، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدف الفوز في الدقيقة (90+1) بعد عودة الحكم لتقنية الفار والتأكد من صحته.

(بي إن سبورت)