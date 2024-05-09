الزمالك يوجه التهنئة إلى غزل المحلة بمناسبة صعوده إلى الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي، على توجيه التهنئة إلى نادي غزل المحلة والمدير الفني للفريق أحمد عيد عبد الملك، بعد صعوده إلى الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تضم شعر الناديين الزمالك وغزل المحلة، معلقاً عليها: "نتقدم بالتهنئة والابتكار لجماهير نادي غزل المحلة ولابن الزمالك المخلص أحمد عيد عبد الملك بمناسبة تأهل الفريق إلى الدوري المصري الممتاز".

وكان غزل المحلة تمكن من تحقق الفوز على حساب فريق بروكسي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأخيرة ببطولة دوري المحترفين.

وبهذا الفوز رفع المحلة رصيده إلى النقطة رقم 52 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين المصري، ويضمن الصعود بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.