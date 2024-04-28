بسبب مباراة مازيمبي.. تحذيرات شديدة اللهجة من خالد بيبو لثنائي الاهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن كواليس جلسة خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الاهلي مع الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات عقب مباراة مازيمبي الكونغولي.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “خالد بيبو حذر الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات لما بدر منهما في مباراة مازيمبي التي لعبت الجمعة”.

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وأضاف: “عمرو السولية ألقى زجاجة المياه بعد خروجه كبديل في الشوط الثاني، فيما ألقى الشحات تي شيرت الإحماء الخاص به بعد تأكده من عدم استبداله في المباراة”.

واختتم: “خالد بيبو حذر الثنائي من تكرار مثل هذه الأمور حتى لا يتعرضا لعقوبات من قبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر”.

وكان الاهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تلعب يومي 18 و25 مايو المقبل.